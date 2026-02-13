I docenti dell’Istituto Oriani di Faenza hanno firmato una lettera per difendere il ruolo della scuola come luogo di dialogo, dopo che nei giorni scorsi davanti ai cancelli dell’istituto sono comparsi volantini di Azione Studentesca che invitavano gli studenti a segnalare i professori accusati di fare “propaganda di sinistra”.

Sono 96 i docenti dell’Istituto Oriani firmatari di una lettera dopo che nei giorni scorsi davanti ai cancelli dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza, sono apparsi dei volantini di Azione Studentesca che "invitavano gli studenti a segnalare i professori che, secondo loro, fanno ’propaganda di sinistra’". Scrivono i docenti: "Desideriamo, prima di tutto, condannare fermamente qualsiasi forma di propaganda all’interno del nostro Istituto. La scuola pubblica è uno spazio di condivisione e di dialogo, libero da imposizioni e disinformazione, aperto al confronto delle idee, ma che non può tollerare alcuna forma di intimidazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I docenti dell’Istituto Oriani: "La scuola è luogo del dialogo"

In occasione del centenario dell’Istituto Oriani di Faenza, la Festa dei Diplomi si è arricchita di significato, diventando un momento di condivisione tra generazioni.

L’Open Day dell’istituto comprensivo Giuseppe Di Vittorio offre l’opportunità di conoscere un percorso educativo incentrato sull’innovazione e l’inclusione.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Non solo Carta Docente: manca anche il decreto con le risorse per tutor e orientatori; Istanbul: sciopero docenti locali mette a rischio anno scolastico, la Uil Scuola scrive ai ministri Tajani e Valditara; Reclutamento docenti a Milano: bandi per istituto comprensivo sperimentale, scadenza 28 febbraio; Calpestati i diritti dei docenti turchi, al Liceo Italiano di Istanbul è muro contro muro.

Volantini contro i prof di sinistra, 96 docenti dell’Oriani: Una schedatura, metodo tipico dei regimiSi riaccende il dibattito sui volantini firmati da Azione Studentesca comparsi nelle scorse settimane anche davanti all’Istituto Tecnico Oriani di Faenza, nei quali si invitavano gli studenti a segnal ... ravennawebtv.it

All’Istituto Tecnico Oriani di Faenza, 96 docenti scendono in campo contro la schedatura degli insegnantiNovantasei docenti dell’Istituto Tecnico A. Oriani di Faenza hanno sottoscritto una lettera-documento dopo una assemblea sindacale, a seguito della ... ravennanotizie.it

CARNEVALONE MONTESE ARRIVA ALL’ISTITUTO ORIANI MAZZINI DI MILANO GRAZIE ALLA DOCENTE MARIA CIFARELLI TRA COLORI, STRISCIOLINE E LABORATORI x.com

Nella mattina del 6 febbraio all’Istituto Comprensivo Corso Matteotti - Alfonsine gli accessi a scuola degli studenti sono stati smistati su diversi ingressi, a causa della rottura di una tubazione nei servizi igienici del piano terra della scuola Oriani. - facebook.com facebook