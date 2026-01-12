Open Day dell’istituto comprensivo Giuseppe Di Vittorio | la scuola al centro della rinascita del quartiere Sperone

L’Open Day dell’istituto comprensivo Giuseppe Di Vittorio offre l’opportunità di conoscere un percorso educativo incentrato sull’innovazione e l’inclusione. Sotto la guida della dirigente Angela Marciante, la scuola svolge un ruolo chiave nel processo di rinascita del quartiere Sperone, contribuendo allo sviluppo di progetti dedicati alla crescita sociale e culturale degli studenti e della comunità locale.

