Urla davanti alla chiesa del Crocifisso a Como intervengono ambulanza e carabinieri

Questa mattina, davanti alla chiesa del Crocifisso a Como, si sono uditi forti rumori e urla. Sul posto sono intervenuti immediatamente ambulanza e carabinieri. Al momento, non sono state fornite dettagli sulle cause dell’accaduto, e la situazione è ancora in fase di accertamento. La polizia sta svolgendo le verifiche del caso per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Non è ancora chiaro cosa stia accadendo questa mattina davanti alla chiesa del Crocifisso, a Como. Intorno alle 11 alcuni passanti hanno segnalato forti urla, che hanno attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona. Poco dopo sul posto sono arrivati i soccorsi, con un’ambulanza e almeno due pattuglie dei carabinieri. Le informazioni al momento sono ancora frammentarie. Da una prima ricostruzione, tutta da confermare, sembrerebbe che un uomo abbia avuto un malore. L’episodio potrebbe essere collegato all’assunzione di alcol, circostanza che avrebbe reso più complessa la gestione della situazione e l’intervento dei sanitari. 🔗 Leggi su Quicomo.it

