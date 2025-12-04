I Carabinieri della Compagnia di Taranto incontrano le classi quarte del Liceo Scientifico G Battaglini
Tarantini Time Quotidiano Nell’ambito dei contributi forniti dall’Arma dei Carabinieri alla formazione della “Cultura della Legalità”, il 27 novembre scorso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno incontrato gli alunni delle classi quarte del Liceo Scientifico “G. Battaglini”. L’incontro ha visto il coinvolgimento di cinque classi, per un totale di più di 100 giovani. Nella circostanza, il Comandante Provinciale, Col. Antonio Marinucci, e il Comandante della Compagnia, Magg. Francesca Romana Fiorentini, nell’illustrare i compiti dell’Arma e nel parlare dei rispettivi incarichi, hanno invitato gli alunni a riflettere sul futuro che li attende. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
