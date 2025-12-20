I Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Giovanni XXIII a Candida
Continua in Irpinia la serie di incontri tra l’Arma dei Carabinieri e gli studenti delle scuole nell’ambito dell’ampio progetto relativo alla “Cultura della Legalità”.Un incontro sentito con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIIII Carabinieri della Compagnia di Mirabella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
