I campioni del futuro si sfidano al Leopard circuit | in pista bambini e ragazzi da tutto il mondo

I bambini e i ragazzi provenienti da diversi paesi si sfidano questo weekend al Leopard Circuit di Viterbo, sperando di mostrare le loro abilità e, chissà, attirare l’attenzione dei talent scout. Tra loro ci sono anche alcuni che potrebbero diventare i piloti di Formula Uno di domani, e questa gara rappresenta un’occasione unica per mettersi in mostra. La competizione si distingue per l’età dei partecipanti, molti dei quali hanno meno di 14 anni, e si svolge su una pista che combina curve strette e rettilinei veloci, perfetta per mettere alla prova la loro tecnica di guida.

Probabilmente alcuni di loro diverranno stelle del motorsport. Scenderanno in pista venerdì e sabato per le gare finali Probabilmente alcuni dei piloti che in futuro saliranno sulle monoposto della formula uno, questo weekend corrono a Viterbo. Con l’avvio delle prove di qualificazione al Leopard Circuit Viterbo, la prima giornata ufficiale della prima prova WSK Euro Series ha presentato i primi protagonisti di questo appuntamento che vede al via oltre 250 piloti nelle categorie MINI Under 10, MINI Gr.3, OK-N Junior, OK-N, OK-Junior, OK e KZ2. La serie promossa da WSK Promotion vede confrontarsi, stagione dopo stagione, piloti provenienti dalle più svariate aree geografiche, dando vita a un contesto sportivo di respiro internazionale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Basket giovanile, da oggi si sfidano i campioni del futuro. Il torneo Ravaglia al via in memoria di Chicco I maestri pasticceri si sfidano al Sigep per il titolo di campione della Coppa del Mondo del Panettone Al Sigep, i più qualificati maestri pasticceri si confrontano nella disputa per il titolo di campione della Coppa del Mondo del Panettone. Contenuti correlati Argomenti discussi: Ice on ice. La battaglia di Trump per privarsi dei campioni del futuro; I campioni del futuro si sfidano al Leopard circuit: in pista bambini e ragazzi da tutto il mondo; IL FUTURO È ORA: quattro piloti nel cuore dei tifosi cambiano colori per il 2026!; Olimpiadi, si parte: la linea del futuro destinata a restare. Agnano, domenica i Gran premi Anact per scegliere i campioni del futuroDoppia festa domenica all'ippodromo di Agnano: festa ippica con la convention degli allevatori di trotto e festa per i bambini con il family day che ha per tema C'era una volta il West. I cancelli ... ilmattino.it Milan, linea verde sul mercato: piace Licina del Bayern MonacoIl Milan continua a sondare il mercato per i campioni del futuro. Il club di via Aldo Rossi sposa la linea verde con l’obiettivo di individuare un talento in grado al futuro immediato di diventare un ... ilmessaggero.it - JESOLO, COPPA DEI CAMPIONI 2015 : VITO MARS E IL SUO BIREL / KOMET ( 135cc) - Fonte: Youtube. Si ringrazia Steve Cowell. (Luca) - facebook.com facebook