I maestri pasticceri si sfidano al Sigep per il titolo di campione della Coppa del Mondo del Panettone
Al Sigep, i più qualificati maestri pasticceri si confrontano nella disputa per il titolo di campione della Coppa del Mondo del Panettone. Questo evento rappresenta una vetrina importante dedicata al lievitato per eccellenza, offrendo un’occasione per valorizzare l’arte e la tradizione italiana nella produzione di uno dei dolci più amati.
La Coppa del Mondo del Panettone è il grande evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nato per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale, questo contest dal sapore sempre più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
