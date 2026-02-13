Hojlund sfida Gasp scontro col passato | l’attaccante ha fame di record

Rasmus Hojlund ha fatto scalpore con una prestazione decisa, sfidando il tecnico Gasp e rivendicando il suo ruolo di punta. L’attaccante ha dimostrato di avere ancora tanta fame di segnare e di superare i propri limiti, portando in campo energia e determinazione. Nel frattempo, il Napoli cerca di reagire dopo la sconfitta in Coppa Italia, puntando subito a risalire la china.

Il Napoli non vuole darsi per vinto e intende cancellare subito le sensazioni scaturite dall'eliminazione dalla Coppa Italia. L'occasione per rimettersi in carreggiata e lanciare un messaggio a se stessi prima ancora che alle avversarie è subito alle porte: domenica sera gli azzurri accoglieranno la Roma in uno dei classici del nostro calcio. Per Rasmus Hojlund sarà l'occasione di ricongiungersi con Gasperini, suo allenatore ai tempi dell'Atalanta. Hojlund ritrova Gasperini: nel mirino una statistica significativa. Domenica sera Rasmus Hojlund guiderà l'attacco del Napoli nella gara contro la Roma, squadra che insieme alla Juventus continua a tallonare i partenopei nella lotta per i piazzamenti Champions.