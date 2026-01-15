Etienne Vaessen inganna l'attaccante col trucco FIFA | lo ha imparato giocando alla Play col figlio

Etienne Vaessen, portiere del Groningen, ha recentemente attirato l’attenzione per un intervento insolito durante una partita. Dopo aver appreso un trucco giocando alla PlayStation con il figlio, è riuscito a ingannare un attaccante avversario e a parare un gol già praticamente segnato. Questo episodio mostra come le tecniche apprese nel tempo libero possano influenzare anche le performance in campo.

