Chi ha detto che lautaro è l’attaccante più forte della serie A Hojlund se la ride

Nel recente incontro di San Siro, il risultato 2-2 ha messo in discussione alcune convinzioni preesistenti. Rasmus Højlund si è distinto come protagonista, superando, almeno sul campo, Lautaro Martínez in una sfida che ha sorpreso gli appassionati di calcio. Questo pareggio ha aperto nuovi spunti di riflessione sulle qualità e le prestazioni degli attaccanti in Serie A, sottolineando come il confronto tra i giocatori sia sempre più equilibrato e imprevedibile.

IL VERDETTO DI SAN SIRO. Il 2-2 di Milano ha emesso una sentenza inaspettata: Rasmus Højlund ha vinto la sfida a distanza con Lautaro Martínez. Se l’argentino resta capocannoniere (10 gol), il danese ha dominato fisicamente ( 55% duelli aerei vinti vs 42%) e tatticamente, creando gli spazi per la doppietta di McTominay. Tatticamente, Hojlund regge l’attacco da solo (vedi il duello vinto con Akanji), mentre il “Toro” dipende maggiormente dal supporto della squadra. Ma è il mercato a sorridere a De Laurentiis: Højlund, 22 anni, è proiettato verso un valore di 120 milioni, mentre Lautaro (30 anni) entra nella fase calante del valore economico. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it

Bisseck a DAZN | Lautaro è così è argentino Gli argentini sono un po’ strani ma è un capitano vero!; Pandev analizza | Inter Napoli è già fondamentale Lautaro Martinez il più forte del campionato Su Lazio e Genoa dico questo; Inter-Bologna 3-1 Lautaro | Il piano gara è uscito alla grande; Di Canio elogia così Lautaro | Dominante E sul possibile addio di Frattesi invece | Non è mai stato un titolare….

