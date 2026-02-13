L’ Hoffenheim di Ilzer si prepara ad affrontare il Friburgo di Schuester sabato 14 febbraio alle 15:30, dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Bayern Monaco che ha messo in crisi il morale della squadra. La sconfitta schiacciante ha evidenziato le difficoltà difensive dei biancoblù, che ora cercano di ritrovare fiducia contro una formazione ben consolidata. La partita si giocherà al Rhein-Neckar-Arena, dove i padroni di casa sperano di sorprendere gli ospiti e risollevare il loro cammino in campionato.

La cinquina subita contro il Bayern Monaco ha fatto tornare sulla terra l’Hoffenheim di Ilzer, che quest’oggi cerca riscatto contro il Friburgo di Schuester. La gara dell’Allianz è partita male con il fallo di Akpoguma che è costato l’espulsione al nazionale nigeriano e il rigore poi trasformato da Kane. Il solito Kramaric ha rimesso le cose a posto ma alla lunga l’inferiorità si è fatta sentire e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hoffenheim-Friburgo (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Sabato pomeriggio il Friburgo di Streich affronta in casa il Werder Brema di Steffen.

Sabato alle 15:30, il Friburgo affronta il Werder Brema in casa.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Calcio Europeo: weekend di FA Cup con la Premier in pausa, il Real tenta il sorpasso, PSG per la fuga.; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Pronostico Hoffenheim-Friburgo 14 Febbraio 2026: 22ª Giornata di Bundesliga; Pronostico Hoffenheim - Friburgo: 14 Febbraio 2026 ?.

Pronostico 1899 Hoffenheim vs Friburgo – 14 Febbraio 2026Nel cuore della Bundesliga, il 14 Febbraio 2026 alle 15:30, la PreZero Arena accoglierà una sfida che promette intensità e ritmo. 1899 Hoffenheim e Friburgo ... news-sports.it

Nella sedicesima giornata vince il Wolfsburg. Pareggi Eintracht Francoforte e Hoffenheim, in attesa dello scontro diretto - facebook.com facebook