Reduce dal KO di misura di Stoccarda il Friburgo di Streich cerca i 3 punti in casa contro il Werder Brema di Thioune. Partita tirata quella della Mercedes Benz Arena, di fatto decisa da un singolo episodio nel finale che ha piegato la prova gagliarda dei bianconeri dal punto di vista difensivo. Sesto KO esterno stagionale, e sogni di gloria che si allontanano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Friburgo-Werder Brema (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Approfondimenti su Friburgo Werder Brema

Sabato pomeriggio il Friburgo di Streich affronta in casa il Werder Brema di Steffen.

Analisi e aggiornamenti sulla sfida tra Leverkusen e Werder Brema, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30.

Ultime notizie su Friburgo Werder Brema

