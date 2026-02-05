Hockey ghiaccio femminile | gli USA travolgono la Cechia alle Olimpiadi 2026

Le giocatrici statunitensi hanno dominato la partita contro la Repubblica Ceca alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli USA si sono imposti con un punteggio netto, lasciando pochi spazi alle avversarie e dimostrando di essere tra le favorite del torneo. La partita è stata un chiaro segnale di forza per la squadra americana, che ora guarda avanti con grande determinazione.

Un messaggio forte e chiaro a tutti. Gli USA dell'hockey su ghiaccio femminile puntano al bersaglio grosso alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella partita d'esordio del loro cammino nel Gruppo A infatti le statunitensi hanno travolto 5-1 la Cechia. LA CRONACA. Americane che "pronti via" partono con il piede puntato sull'acceleratore: nel primo tempo sfornano 14 tiri verso la porta avversaria, a fronte dei 3 della rappresentativa europea, andando al riposo con l '1-0 in tasca grazie alla rete di Carpenter. Nella seconda ripresa la musica non cambia. In apertura subito Dunne e Scamurra mandano le yankees sul 3-0 per chiudere i conti.

