Fadani si tuffa con prontezza e respinge un tiro ravvicinato degli slovacchi, mentre sul ghiaccio di Pechino 2022 la nazionale italiana di hockey ghiaccio fatica a contenere la pressione degli avversari, che alzano il ritmo nel secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Fadani stavolta è bravo a parare un tiro ravvicinato degli slovacchi. In nettà difficoltà la difesa azzurra adesso. 14? RADDOPPIO SLOVACCO. Ripartenza degli avversari che sfruttano una difesa troppo aggressiva degli azzurri. Fadani stavolta non è perfetto e concede un rebound evitabile. Tap-in vincente di Sukel. 14? Primo tiro dell’Italia in questo periodo! Skorvanek è attento sulla conclusione di Zanetti. 13? Doppia conclusione ravvicinata degli slovacchi. Fadani è attento e blocca sotto la pinza il disco. 12? Fase del match dalla bassa intensità. Diverse interruzioni arbitrali ed errori delle squadre che impediscono la costruzione della manovra. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Slovacchia 0-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: alzano il ritmo gli slovacchi, azzurri in difficoltà

L’Italia perde 0-1 contro la Slovacchia nell’incontro di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, con il gol decisivo arrivato in modo fortunoso, dopo una serie di tentativi senza successo da parte degli azzurri.

L’Italia affronta la Slovacchia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, con gli azzurri che cercano di rimanere competitivi dopo aver subito diverse sconfitte nelle ultime sfide.

LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: primo periodo giocato alla pari dagli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO PERIODO 12.59 Tornano sul ghiaccio le squadre, fra pochissimo il secondo periodo! 12.46 Ottimo primo ... oasport.it

Diretta Milano Cortina Olimpiadi live 13 febbraio, LIVE hockey Italia-Slovacchia, Moioli 6° e vittoria Italia curlingNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 13 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it

