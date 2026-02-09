Hockey ghiaccio femminile | secca vittoria della Cechia sulla Finlandia alle Olimpiadi 2026

La Repubblica Ceca ha battuto la Finlandia 2-0 nell’ultima partita del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina. La gara si è giocata domenica 8 febbraio e ha visto le ceche prendere il comando fin dai primi minuti, senza lasciare spazio alle finlandesi. La vittoria permette alla Cechia di rafforzare la sua posizione nel gruppo A e di avvicinarsi agli obiettivi di questa fase del torneo.

Nell’ultima gara di domenica 8 febbraio, la Cechia batte la Finlandia 2-0, in un incontro valido per il gruppo A del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle O limpiadi di Milano Cortina 2026. Punti pesanti per le Ceche in ottica “teste di serie” verso i quarti di finale. LA CRONACA. Succede tutto nel primo periodo. Pistekova porta dopo meno di tre minuti in vantaggio le rossoblu che fronteggiano la reazione finlandese, complice anche un paio di penalità contro, e al 18? trovano il raddoppio con Mlynkova. Si va al riposo sul 2-0, un risultato che nonostante i tentativi della Finlandia non muterà più, anche perché la Cechia non riuscirà a sfruttare – contestualmente – le chance di allungare durante il corso della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile: secca vittoria della Cechia sulla Finlandia alle Olimpiadi 2026 Approfondimenti su Hockey Ghiaccio Femminile Hockey ghiaccio femminile: USA infermabili, Finlandia spazzata via. Altra vittoria americana alle Olimpiadi 2026 La squadra femminile degli Stati Uniti continua a dominare il torneo di Milano. Hockey ghiaccio femminile: gli USA travolgono la Cechia alle Olimpiadi 2026 Le giocatrici statunitensi hanno dominato la partita contro la Repubblica Ceca alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Hockey Ghiaccio Femminile Argomenti discussi: Hockey ghiaccio femminile: secca vittoria della Cechia sulla Finlandia alle Olimpiadi 2026. Hockey ghiaccio femminile: secca vittoria della Cechia sulla Finlandia alle Olimpiadi 2026Nell'ultima gara di domenica 8 febbraio, la Cechia batte la Finlandia 2-0, in un incontro valido per il gruppo A del torneo femminile di hockey su ... oasport.it Hockey ghiaccio femminile, la Svezia dilaga contro la Francia alle Olimpiadi 2026 e si prende i quarti di finaleNel Girone B del torneo femminile di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Svezia si prende un 4-0 pesantissimo ... oasport.it San Giovanni in Fiore, l’orgoglio per Gabriella Durante: dalla Sila alla Nazionale di hockey su ghiaccio: Gabriella Durante, atleta originaria di San Giovanni in Fiore, sta vivendo una fase importante della propria carriera sportiva come portiera della Nazionale i facebook In corso al PalaItalia il turno preliminare di hockey sul ghiaccio femminile fra Svezia e Italia: grandissima atmosfera a Santa Giulia #milanocortina2026 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.