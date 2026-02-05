Hockey ghiaccio femminile | la Svezia schianta 4-1 la Germania alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

La Svezia batte la Germania 4-1 nella partita di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra svedese ha preso il comando fin dai primi minuti e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La Germania ha provato a reagire, ma le svedesi sono state più precise e determinate. La partita si è svolta davanti a un pubblico entusiasta e ha dimostrato ancora una volta il livello crescente di questo sport alle Olimpiadi italiane.

Svezia-Germania di hockey su ghiaccio femminile va in archivio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La prima partita assoluta di questa edizione a Cinque Cerchi, riguardante il Gruppo B (quello dell'Italia, che a breve sfiderà la Francia) ha visto le nordiche prevalere per 4-1 sulle tedesche. LA CRONACA. La gara si apre con la Svezia a condurre il match, ma dopo 8 minuti di gioco è la Germania a passare clamorosamente con la zampata di Jobst-Smith, che vale il punto dello 0-1 per le teutoniche. Le scandinave incassano il colpo organizzandosi e tornando a martellare. Il pareggio arriva poco più di tre minuti dopo all' 11?, con Ljungbolm abile a colpire e a insaccare nella gabbia della Germania.

