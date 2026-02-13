Ho fallito sono molto deluso | le lacrime di Giacomel dopo il flop olimpico

Tommaso Giacomel si è lasciato andare a parole dure dopo aver concluso al 22º posto nella sprint maschile di biathlon ai Giochi di Milano-Cortina, dicendo di aver fallito e di essere molto deluso. La sua delusione si è manifestata anche con le lacrime, mentre parlava ai giornalisti in zona mista. Giacomel aveva puntato molto su questa gara, considerandola un’occasione favorevole per lui, ma il risultato non è stato quello sperato.

“Ho fallito, credo che questa fosse la gara più adatta a me e ho fallito. Sono molto deluso “. Lo ha detto in zona mista Tommaso Giacomel, visibilmente affranto e con gli occhi lucidi, dopo il 22esimo posto raccolto nella sprint maschile di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Dopo il sesto posto nella 20 km, Giacomel non è riuscito a ottenere medaglia nemmeno nella sprint, facendo addirittura peggio e chiudendo oltre i primi 20. “Arrivare qui da favorito o comunque tra i favoriti e poi performare così male è una cosa che mi fa molto arrabbiare – ha aggiunto l’azzurro -. Sinceramente non ho idea di cosa ho sbagliato a terra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tommaso Giacomel si sente profondamente deluso dopo aver concluso la sprint delle Olimpiadi di Milano Cortina, dove un errore al poligono nel primo giro ha messo fine alle sue speranze di medaglia.

La gara di sci di fondo si è conclusa con un risultato deludente per l’Italia.

