Amarezza Giacomel | Delusione cocente sono molto arrabbiato Botn oro e lacrime

La gara di sci di fondo si è conclusa con un risultato deludente per l’Italia. Amarezza Giacomel commenta: “Delusione cocente, sono molto arrabbiato”. L’azzurro ha chiuso solo sesto nella 20 km, anche se promette di tentare il riscatto nelle prossime quattro gare. Il vincitore è il norvegese, che si è commosso ricordando il compagno Bakken.

Tommaso Giacomel, sesto al traguardo, si aspettava di più dalla 20 km che ha aperto il programma individuale del biathlon all’Olimpiade. Lo si è visto quando è arrivato e ha lanciato i bastoncini. E poi con l’umore nero del dopo gara. “Sono molto, molto deluso. Per tanti un sesto posto all’Olimpiade sarebbe molto buono, per me invece è una delusione cocente”. Le occasioni per il riscatto nelle prossime quattro gare ci sono, ma al momento prevale la rabbia e la demoralizzazione: “Chance per rifarmi? Sì, peccato che oggi sia fisicamente sia al tiro non mi sia sentito benissimo. Sugli sci già dal primo giro, e poi non riesco a fare una serie al tiro in piedi fatta bene, in gara; in allenamento va bene mentre in gara mi scappa sempre qualcosa di troppo e questo mi fa arrabbiare molto”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tommaso Giacomel, mentre commentava la sua performance durante la settima puntata di Salotto Bianco, ha ammesso di non essere soddisfatto della sua prestazione, riconoscendo che il suo salto non è stato all’altezza e che Botn si è dimostrato superiore.

Silvio Fauner, il cui sprint per vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Lillehammer 1994 è uno dei momenti più iconici dello sport italiano, si sfoga con “rabbia e amarezza” sull’esclusione sua e di molti altri ex campioni da qualsiasi attività per i Giochi organ - facebook.com facebook