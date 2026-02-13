Heretic eretici o liberi pensatori?

Heretic, eretici o liberi pensatori? I liberi pensatori continuano a spaventare chi, nel difendere il proprio potere, vede in loro una minaccia alla stabilità. Ieri come oggi, molte persone hanno scelto di sfidare le regole imposte, mettendo in discussione le convinzioni dominanti e pagando il prezzo di una vita in contrasto con le norme sociali. Questa tendenza si manifesta ancora oggi, quando qualcuno si alza per esprimere un’opinione scomoda o mettere in discussione il sistema, rischiando di essere etichettato come eretico o sovversivo. È un filo che attraversa la storia e che si

I liberi pensatori fanno sempre paura a chi, nella libertà, vede una minaccia allo status quo. La Storia, quella con la S maiuscola, è costellata di figure che hanno reso la loro lotta per libertà la ragione di un'esistenza che si è scontrata con le rigide, cieche leggi della società loro contemporanea. Fortunatamente, alcuni di questi simboli della libertà vengono riabilitati decenni, secoli dopo, ricevendo il giusto plauso per il loro coraggio. Un recupero che può avvenire anche tramite un fumetto come Heretic, in cui Robbie Morrison e Charlie Adlard presentano sotto una luca diversa la figura di Henry Cornelius Agrippa von Nettesheim.