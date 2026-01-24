in arrivo heretic una nuova e intrigante graphic novel

Grazie a Saldapress, è in arrivo per il 23 febbraio Heretic, una intrigante graphic novel dove mescola sapientemente l’investigativo e l’esoterico. Ecco il comunicato stampa: Anversa, 1529. In uno dei principali centri economici e culturali dell’Europa rinascimentale, una serie di omicidi brutali e rituali getta la città nel caos. Tra mercanti, inquisitori e alchimisti, il sangue scorre lungo strade e canali mentre il timore dell’eresia alimenta sospetti e delazioni. In un’epoca in cui la fede governa la vita pubblica e privata, la violenza diventa strumento di controllo e il confine tra giustizia e fanatismo si fa sempre più sottile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

