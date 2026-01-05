Heated Rivalry quando esce la serie in Italia e perché la storia queer tra Shane e Ilya è già un trend

Heated Rivalry, disponibile in Italia da [data di uscita], ha catturato l’attenzione per la sua narrazione autentica della storia d’amore tra Shane e Ilya, protagonisti del mondo dell’hockey. La serie, già apprezzata all’estero, affronta con sobrietà e sensibilità temi come l’omofobia nello sport, contribuendo a un dialogo importante. Un racconto che unisce passione sportiva e temi sociali, diventato rapidamente un fenomeno di discussione.

Perché tutti parlano di Heated Rivalry? Già diventata un fenomeno all'estero, la serie sulla storia d'amore tra i campioni dell'hockey Shane e Ilya affronta il grande tema dell'omofobia nello sport. Fanpage.it è in grado di anticipare quando e dove sarà disponibile in Italia: tutto quello che c'è da sapere.

Heated Rivalry sarà la prossima grande serie teen - Se avete accesso a TikTok o Instagram, allora saprete che sono bastate 5 puntate, uscite tre il 28 novembre e il 26 dicembre, per rendere Heated Rivalry la serie più chiacchierata del 2025. vanityfair.it

Come mai tutti parlano della serie Heated Rivalry anche se non è ancora uscita in Italia? - La produzione canadese è diventata in poco tempo una delle serie dell'anno e nel nostro Paese c'è chi scalpita per vederla ... wired.it

François Arnaud ha spiegato perché, secondo lui, la gente è attratta da "Heated Rivalry": "Il sesso è il modo in cui ti catturano, e poi alla fine ti spezzano davvero il cuore. Le donne, ma in realtà tutti, sono davvero stanche di uomini emotivamente indisponibili, e x.com

Le due star di Heated Rivalry lavoravano come camerieri prima della serie Hudson Williams e Connor Storrie, rispettivamente Shane e Ilya nello show Crave, lavoravano in un ristorante prima del successo globale. In un'intervista rilasciata a The Hollywood - facebook.com facebook

