Heated Rivaly arriva in Italia: su HBO la serie romance sull’hockey su ghiaccio. È già una delle serie più popolari e chiacchierate dell’anno: i protagonisti, tra cui i due attori principali, sono stati anche tedofori per Milano Cortina 2026.

Dalla mente creativa di Jacob Tierney arriva finalmente in Italia Heated Rivalry, la serie che infiamma il ghiaccio con la storia di Shane Hollander e Ilya Rozanov, due giocatori di hockey divisi da una competizione feroce e uniti da un desiderio proibito. Interpretati da Hudson Williams e Connor Storrie, i due atleti vivono un legame elettrico e clandestino che sfida le regole di uno sport dove mostrare vulnerabilità è vietato. Tra arene gremite e segreti consumati lontano dai riflettori, il racconto segue otto anni di successi sportivi e tempeste sentimentali: una corsa a ostacoli lunga una carriera, dove l'ostacolo più duro da superare è il coraggio di ammettere che il trofeo più prezioso è un amore che non si può più nascondere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Heated Rivalry arriva in Italia: su HBO la serie romance sull'hockey su ghiaccio

