Matthew Lillard sogna un finale di Five Nights at Freddy’s 3 ' in stile Harry Potter contro Voldemort'

La star di Scooby-Doo e Scream ha svelato qual è la sua speranza sul climax nel finale del terzo capitolo della saga tratta dal videogioco horror. Matthew Lillard interpreta William Afton nella saga cinematografica di Five Nights at Freddy's, e nonostante non abbia uno spazio importante nel secondo film, spera che il terzo capitolo possa riservare un finale epico. Lillard, che sarà nel cast anche del terzo capitolo, spera che la chiusura del film possa essere in stile Harry Potter contro Voldemort in quanto a climax della sequenza, con il personaggio di Josh Hutcherson protagonista, Mike Schmidt. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

