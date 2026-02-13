Hanno provato a far schiantare 10 aerei in volo | non sappiamo chi è stato ma abbiamo scoperto come

Il 1° marzo 2025, all’aeroporto di Washington, si è verificato un tentativo di far schiantare dieci aerei in volo. Non si conosce ancora chi c’era dietro, ma le autorità hanno capito come hanno pianificato l’attacco. Un operatore ha notato anomalie nei segnali radar e ha subito allertato i colleghi, contribuendo a bloccare i voli prima che potessero essere coinvolti.

Un team dell'Università di Genova ha ricostruito cosa è successo il primo marzo 2025. L'allarme collisione, lanciato dai piloti in atterraggio a Washington, è stato raccolto dall'Italia: sarebbe il primo attacco cyber portato a termine contro voli di linea. Ecco quali strumenti sono stati usati e da dove Primo marzo 2025, aeroporto di Washington. È mattino, e il controllo aereo si prepara a gestire decine di atterraggi previsti, come ogni giorno, sulla pista 19. La più affollata d’America, con il suo avvicinamento mozzafiato sulle acque del fiume Potomac. Di colpo, il sistema va in tilt.🔗 Leggi su Today.it

