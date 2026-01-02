La vita è troppo breve per perdere tempo dietro ad Harry Ci abbiamo provato ma è stato inutile | Kate Middleton sfiancata dalle mosse diplomatiche

Secondo alcune fonti, Kate Middleton avrebbe espresso, in privato, che il tempo dedicato a Harry sarebbe meglio impiegarlo diversamente. La duchessa, stanca delle recenti tensioni e delle dinamiche diplomatiche, avrebbe condiviso questa opinione con amici e confidenti, sottolineando l’importanza di concentrare le energie su altri aspetti della vita e della famiglia. Queste dichiarazioni rappresentano un’introspezione sulla sua percezione delle relazioni all’interno della famiglia reale.

"La vita è troppo breve per perdere tempo dietro ad Harry". Questo sarebbe il pensiero più intimo di Kate Middleton raccolto da confidenti ed amici che lo avrebbero riferito ai tabloid britannici. È stato il Daily Mail a pubblicare la considerazioni espresse da chi conosce e frequenta la principessa del Galles di nuovo sorridente dopo aver superato con successo la fase più dura della sua vita legata alla diagnosi di cancro. Oggi, chiuso quel capitolo, Kate avrebbe davvero focalizzato tutta la sua attenzione sulla sua famiglia, sui suoi amatissimi figli e sul loto futuro sul trono del regno dei Windsor.

