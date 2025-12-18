Il segretario generale dell’ONU, Guterres, sottolinea il ruolo fondamentale della migrazione come motore di progresso globale. Essa favorisce lo sviluppo economico, promuove l’interscambio culturale e crea opportunità per comunità di tutto il mondo, portando benefici sia ai paesi di origine che a quelli di destinazione. Un fenomeno complesso e ricco di potenzialità, che richiede attenzione e gestione responsabile per valorizzarne al massimo i valori positivi.

© Imolaoggi.it - Onu, Guterres: “La migrazione è potente motore del progresso”

