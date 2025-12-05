Jebreal Orsini e Montanari ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 6 dicembre Con Travaglio e Scanzi

Nuovo appuntamento con il talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi, che torna sabato 6 dicembre in prima serata alle 21:30 per raccontare lo scenario politico italiano e internazionale. Ospiti la giornalista Rula Jebreal, il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari e il professore di Sociologia del Terrorismo Alessandro Orsini. Si discuterà degli incontri tra la delegazione americana, quella ucraina e quella europea per trovare un accordo di pace tra Kiev e Mosca. Inoltre si parlerà della situazione a Gaza e delle polemiche interne tra le forze di governo riguardanti l’ultimo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina, previsto entro il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jebreal, Orsini e Montanari ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 6 dicembre. Con Travaglio e Scanzi

