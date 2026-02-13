concorso guardia di finanza anno accademico 2026 2027 69 posti per ufficiali diplomati

Scadenza imminente per il concorso Guardia di Finanza. Il fatto: il bando per l’ammissione di 69 allievi ufficiali per l’anno accademico 20262027 sta per chiudersi. La causa: le iscrizioni devono essere presentate entro la fine del mese. La Guardia di Finanza cerca diplomati pronti a indossare la divisa, con un’attenzione particolare ai candidati con un diploma di liceo scientifico e classico. La selezione, aperta a diplomati, mira a rafforzare l’istituzione con giovani pronti a servire il paese.

È in scadenza il termine per candidarsi al bando di concorso per l’ammissione di 69 Allievi all’Accademia della Guardia di Finanza. Il concorso rappresenta una delle principali opportunità di accesso alla carriera militare per i giovani che desiderano entrare in una delle istituzioni chiave dello Stato impegnate nella tutela dell’economia legale, del bilancio pubblico e della sicurezza finanziaria. La procedura concorsuale è rivolta a candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando e si svolge per titoli ed esami, con una selezione articolata che mira a valutare preparazione culturale, idoneità fisica e attitudinale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il comando ha aperto le iscrizioni per il concorso che cerca 69 allievi ufficiali diplomati.

Il termine per candidarsi al concorso allievi ufficiali della Guardia di Finanza 2026 scade tra pochi giorni, con il requisito principale di possedere solo il scuola superiore, senza bisogno di laurea.

