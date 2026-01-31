Laura Pirovano lacrime amare | Mi sentivo lenta e ho rischiato

Dopo aver fatto tutta la gara in testa, Laura Pirovano ha perso il treno nel finale. Nell’ultimo settore del superG femminile a Crans Montana, ha saltato una porta e ha deciso di non rischiare di sbagliare ancora, anche se così ha lasciato sfumare una vittoria quasi sicura. La sciatrice italiana era avanti fino all’ultimo intermedio, ma alla fine la paura di commettere un errore l’ha fermata. Gli ultimi secondi sono stati un colpo al cuore per lei e per i tifosi che la vedevano in cima alla classifica.

Dopo essere stata in testa alla gara fino all’ultimo intermedio, Laura Pirovano ha saltato una porta nell’ultimo settore del superG femminile di Crans Montana, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra non ha voluto rischiare per cercare di rientrare nel tracciato ed ha sciupato un probabile successo. Le sue parole ai microfoni di Rai 2 HD sono inevitabilmente amare. L’azzurra è sull’orlo delle lacrime: “ Mi dispiace per oggi, ho appena finito di piangere, probabilmente a breve ricomincio, quindi se è così scusatemi. Dopo il primo momento di arrabbiatura mi dispiace proprio a livello di squadra, perché vedo Sofia Goggia seconda, Roberta Melesi a tanto così dal podio, io a tanto così dal traguardo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

