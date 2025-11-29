Guarda Thiaw segnare il gol più veloce della stagione in Premier League poche ore dopo che Foden ha stabilito il record

2025-11-29 19:51:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Malick Thiaw ha segnato il gol più veloce della stagione di Premier League finora, poche ore dopo che Phil Foden aveva stabilito il record. Il difensore del Newcastle è tornato a casa dopo soli 55 secondi all’Hill Dickinson Stadium per dare ai Magpies un vantaggio iniziale nello scontro con l’Everton. Il gol è arrivato dopo il primo gol di Foden per il Manchester City contro il Leeds United all’Etihad all’inizio della giornata, che è durato 59 secondi. Dall’angolo rimbalzante di Lewis Miley, Thiaw è salito più in alto per annuire oltre Jordan Pickford nella porta dell’Everton mentre gli uomini di Eddie Howe vanno alla ricerca della loro prima vittoria in trasferta della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com