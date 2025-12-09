Guarda il gol di Bruno Fernandes in Premier League

Ecco il gol di Bruno Fernandes in Premier League del 2025-12-08, durante la partita tra Wolverhampton e Manchester United. La prestazione del centrocampista portoghese ha attirato l'attenzione, in un match segnato da un inizio di stagione difficile per i Wolves. Di seguito i dettagli e le immagini della rete.

2025-12-08 23:35:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il terribile inizio di stagione dei Wolves è continuato dopo che lunedì l’ultima squadra della Premier League ha subito un gol terribile contro il Manchester United al Molineux. Diogo Dalot ha avuto una grande occasione iniziale per gli ospiti, ma ha visto il suo rasoterra parato bene da Sam Johnstone prima che il capitano dello United Bruno Fernandes aprisse le marcature. Lupi-Man United: protestano i tifosi di casa. Molti tifosi dei Lupi sono rimasti fuori dallo stadio fino al 15° minuto per protestare contro l’attuale prestazione del club dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

