meloni e merz a bruxelles asse per piegare i falchi macron e sanchez

A Bruxelles, Meloni e Merz si incontrano in un vertice che potrebbe influenzare il futuro dell’Ucraina e dell’Europa. Nel contesto dei colloqui internazionali, sono presenti anche figure come Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati statunitensi a Mosca, in incontri con Vladimir Putin. L’obiettivo è delineare un percorso diplomatico per la risoluzione del conflitto, in un momento cruciale per le sorti della regione e delle relazioni internazionali.

La notte dei vertici, forse decisivi per il futuro dell'Ucraina e dell'Europa. Sono arrivati a Mosca l'inviato statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner, il genero del presidente Donald Trump, per colloqui con Vladimir Putin su un piano elaborato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Lo hanno riferito i media statali russi. "Il corteo di Witkoff e Kushner è arrivato al Cremlino", ha riferito l'emittente statale russa Vesti su Telegram. La televisione di Stato russa aveva precedentemente pubblicato un video che presumibilmente mostrava l'aereo della delegazione statunitense in atterraggio all'aeroporto Vnukovo di Mosca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Giorgia Meloni partecipa al summit Ue a Bruxelles, mantenendo l'impegno per il dialogo tra le nazioni alleate.

A Bruxelles è iniziato il summit dell'UE, con un bilaterale tra Meloni e Merz prima delle sessioni ufficiali.

