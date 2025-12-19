Udienza per l' imbrattamento della statua in Duomo | attivisti suonano ' Bella ciao' davanti al tribunale

L'inno per eccellenza della lotta partigiana, cantato davanti al tribunale mentre in aula sono a processo gli attivisti che nel 2023 avevano riempito di vernice la statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. Così gli attivisti di Ultima Generazione, collettivo ambientalista diventato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Udienza per l'imbrattamento della statua in Duomo: attivisti suonano 'Bella ciao' davanti al tribunale Leggi anche: Flotilla, gli attivisti della nave Conscience cantano Bella Ciao prima dell’abbordaggio di Israele La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Udienza per l'imbrattamento della statua in Duomo: attivisti suonano 'Bella ciao' davanti al tribunale; Giorni cruciali per Ultima Generazione: sentenza Malpensa e udienza su imbrattamenti alla Scala e statua di Vittorio Emanuele. Udienza per l'imbrattamento della statua in Duomo: attivisti suonano 'Bella ciao' davanti al tribunale - I membri del collettivo ambientalista 'Ultima Generazione' si sono presentati al palazzo di giustizia di Milano per l'avvio del processo (poi rinviato a marzo) che li vede imputati, tra le altre cose, ... milanotoday.it

Giorni cruciali per Ultima Generazione: sentenza Malpensa e udienza su imbrattamenti alla Scala e statua di Vittorio Emanuele - La settimana si apre con due importanti appuntamenti giudiziari che vedranno coinvolti gli attivisti del clima di Ultima Generazione e delle coalizioni alleate (Extinct ... varese7press.it

Imbrattarono la Scala e la statua in Duomo: undici attivisti di Ultima Generazione rinviati a giudizio - Nel mirino ci sono quattro azioni di imbrattamento: uno al Teatro della Scala, due in Duomo contro il monumento equestre dedicato ... fanpage.it

Le accuse erano di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e imbrattamento; per le prime due il giudice ha riconosciuto che il fatto non sussiste, mentre per l’imbrattamento vale la tenuità del fatto LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/assolti-i - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.