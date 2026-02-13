Grossa rottura di una condotta Casalecchio a corto di acqua | L’intervento sarà lungo

Una rottura di una condotta idrica ha lasciato senza acqua il centro di Casalecchio di Reno, causando disagi ai residenti. La perdita si è verificata questa mattina, quando un tubo principale ha ceduto improvvisamente, provocando l'interruzione della fornitura in tutta la zona. L’intervento di riparazione richiederà diversi giorni, perché le squadre sono ancora sul posto per isolare la falla e ripristinare il servizio.

Casalecchio di Reno (Bologna), 13 febbraio 2026 – Grossi disagi a Casalecchio di Reno per una grossa rottura di una condotta idraulica. Hera ha fatto sapere, tramite una nota condivisa dallo stesso Comune di Casalecchio di Reno, "che a causa della rottura accidentale di una condotta idraulica di grandi dimensioni in zona Ceretolo-Riale, si registrano criticità nell'erogazione dell'acqua in un'area molto estesa: da Ceretolo fino alla zona Gran RenoDecathlon e anche oltre il confine di Casalecchio di Reno". Si tratta della zona vicina all'Unipol Arena, un'area che si estende per oltre due chilometri.

