Caso Gratteri i togati del Csm | Non trascinateci su questioni disciplinari

I giudici togati del Csm hanno espresso chiaramente di non voler essere coinvolti nelle polemiche sul caso Gratteri, dopo che alcune parti hanno cercato di spostare l’attenzione su questioni disciplinari. La richiesta arriva in un momento in cui il dibattito pubblico si accende e si teme che le discussioni possano danneggiare l’immagine della magistratura. Nei giorni scorsi, alcuni esponenti politici avevano avanzato accuse che rischiano di alimentare tensioni all’interno del sistema giudiziario.

" Non trascinateci su questioni disciplinari ". I togati del Csm prendono posizione sul caso Gratteri. "Preoccupa il tentativo di trascinare il Csm nel dibattito referendario, ventilando iniziative in chiave disciplinare. Il Consiglio superiore non può essere usato come strumento di contesa: l'azione disciplinare è promossa dal ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Cassazione. Al Csm spetta decidere, non essere trascinato in annunci mediatici". Queste le parole contenute in una dichiarazione congiunta di 20 membri del Csm, compresi tutti i membri togati ad eccezione di Bernardette Nicotra, in merito alle polemiche sorte sulle frasi del Procuratore Gratteri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Gratteri, i togati del Csm: "Non trascinateci su questioni disciplinari" I togati del Csm contro gli attacchi a Gratteri: “Interrogarsi su convenienze mafiose non è eresia. Riforme richiedono serietà, non scorciatoie polemiche” I giudici del Consiglio superiore della magistratura hanno deciso di intervenire dopo gli attacchi rivolti a Nicola Gratteri, accusato di aver messo in discussione alcuni interessi legati alla lotta alla mafia. Caso Gratteri, ventuno consiglieri del Csm: “Non trascinare l’organo nel confronto politico” Ventiuno consiglieri del Csm hanno espresso preoccupazione per le recenti dichiarazioni di Gratteri, ritenendo che si stia cercando di coinvolgere l’organo in scontri politici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Bufera politica sulle parole di Nicola Gratteri sul referendum. Cosa ha detto e chi lo ha criticato. I togati del Csm contro gli attacchi a Gratteri: Interrogarsi su convenienze mafiose non è eresia. Riforme richiedono serietà, non scorciatoie polemicheI magistrati del Csm prendono posizione dopo la polemica sui referendum: Riforme richiedono serietà, non scorciatoie polemiche ... ilfattoquotidiano.it Caso Gratteri, ventuno consiglieri del Csm: Non trascinare l’organo nel confronto politico«Preoccupa il tentativo di trascinare il Consiglio superiore della magistratura nel dibattito referendario, ventilando iniziative in chiave disciplinare». È quanto affermano, in una dichiarazione ... msn.com CAMPOBASSO. Riforma della giustizia e caso Gratteri: dibattito acceso anche in Molise Guarda il servizio #RiformaDellaGiustizia - facebook.com facebook Il caso Gratteri finisce al Csm. E la Cassazione valuterà provvedimenti disciplinari. "Si verifichi il suo equilibrio". Leggi l'articolo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.