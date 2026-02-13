I togati del Csm contro gli attacchi a Gratteri | Interrogarsi su convenienze mafiose non è eresia Riforme richiedono serietà non scorciatoie polemiche

I giudici del Consiglio superiore della magistratura hanno deciso di intervenire dopo gli attacchi rivolti a Nicola Gratteri, accusato di aver messo in discussione alcuni interessi legati alla lotta alla mafia. La motivazione principale è che occorre riflettere con attenzione sulle possibili connessioni tra criminalità organizzata e politici, piuttosto che considerare tali analisi come un errore. In un’assemblea aperta, venti membri del Csm hanno ribadito che le riforme della giustizia devono essere affrontate con serietà, evitando polemiche sterili. Uno dei consiglieri ha ricordato che la lotta contro le mafie richiede cor

Contro la pioggia di attacchi al procuratore Nicola Gratteri da parte di ministri del governo Meloni, parlamentari di maggioranza e di alcuni consiglieri laici del Consiglio superiore della magistratura (in quota centrodestra), scendono in campo 20 consiglieri del Csm. “Nel pieno della campagna referendaria si è costruita una polemica su singole frasi del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri”, scrivono i 18 magistrati e i due laici sottolineando che questo “è un metodo che non serve a nessuno: distorce il senso delle argomentazioni, alimenta contrapposizioni e distrae dal merito di scelte ordinamentali decisive”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I togati del Csm contro gli attacchi a Gratteri: “Interrogarsi su convenienze mafiose non è eresia. Riforme richiedono serietà, non scorciatoie polemiche” Nicola Gratteri contro il Referendum sulla Giustizia, "il sorteggio per i due Csm è truccato" Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso forti critiche in merito al Referendum sulla Giustizia, sostenendo che il sistema di sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sia stato manipolato. La destra continua il linciaggio contro Gratteri. Il laico di Forza Italia al Csm: “Non è un intoccabile”. Zangrillo: “È idoneo a ricoprire quel ruolo?” La destra attacca ancora Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, accusandolo di essere troppo schierato contro i politici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Perché il sorteggio dei componenti del Csm non è un’eresia...; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; La positività della negazione; Il soccorso del Csm per le toghe pro No in Cassazione. Il soccorso del Csm per le toghe pro No in CassazioneGiudici e laici di sinistra difendono la sentenza che ha cambiato il quesito: basta attacchi ... msn.com Referendum giustizia, Csm: pratica a tutela della Cassazione. E si apre il caso Eccher-BobbioÈ la prima volta nella storia del Consiglio che, per due volte, in meno di un anno, l'organo di autogoverno deve intervenire in difesa della Suprema corte ... repubblica.it FACT CHECKING | “Il sorteggio integrale dei togati nel CSM spazza via le correnti” VERDETTO: FALSO. Cosa dicono “Con il sorteggio spariscono le correnti: niente più ‘politica’ dentro la magistratura.” Cosa succede davvero Il sorteggio non elimina le corre - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.