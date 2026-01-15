Nasce a Bari il Comitato per il Sì al Referendum sulla Giustizia | Riforma necessaria

A Bari è stato costituito il Comitato per il Sì al Referendum sulla Giustizia, in vista delle votazioni del 22 e 23 marzo. La proposta di riforma mira a introdurre la separazione delle carriere tra magistrati e giudici, ritenuta necessaria da chi sostiene questa modifica. L’obiettivo è favorire un sistema più efficiente e trasparente, con un’attenzione particolare alle esigenze di giustizia e corretta amministrazione della legge.

Un Comitato per dire sì al Referendum sulla Giustizia in programma il 22 e il 23 marzo prossimi, quando gli italiani saranno chiamati alle urne per approvare o meno la riforma che introduce la separazione delle carriere per magistrati e giudici. Stamane a Bari è stato presentato Bare-Sì, gruppo.

