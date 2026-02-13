Grattacielo sgomberato le storie degli abitanti | Qui ci siamo cresciuti ora lasciamo tutto

Ferrara, 13 febbraio 2026 –  Si spengono le luci negli appartamenti del Grattacielo, tapparelle abbassate e un andirivieni di famiglie che si lasciano alle spalle una fetta della propria esistenza. Tutto questo si consuma in una giornata uggiosa d’inverno, dove mestamente famiglie o persone sole si adoperano per caricare le ultime cose in macchina o sul furgone, oppure per portare via gli ultimi averi, chiusi in valigie gonfie di oggetti e ricordi. Sgombero del Grattacielo, urla e lacrime dei residenti: "Ci avete dato solo 15 giorni". Il sindaco: “Troppo pericoloso” Grattacielo, ultimo atto: il video dello sgombero Lo sgombero delle torri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

