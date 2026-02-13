Grattacielo sgomberato le storie degli abitanti | Qui ci siamo cresciuti ora lasciamo tutto

Ferrara, 13 febbraio 2026 – Il Grattacielo di via Roma è stato ufficialmente sgomberato questa mattina dopo che le autorità hanno deciso di evacuare l’edificio per motivi di sicurezza legati a problemi strutturali ormai evidenti da mesi. Le famiglie che abitavano nei piani superiori, alcune con decenni di storia alle spalle, hanno lasciato le loro case tra lacrime e ricordi, portando via con sé foto, mobili e un pezzo di vita. Tra loro, c’è chi racconta di averci cresciuto i figli, di aver vissuto momenti felici e difficili, e ora si trova costretto a ricominc

Ferrara, 13 febbraio 2026 – Si spengono le luci negli appartamenti del Grattacielo, tapparelle abbassate e un andirivieni di famiglie che si lasciano alle spalle una fetta della propria esistenza. Tutto questo si consuma in una giornata uggiosa d'inverno, dove mestamente famiglie o persone sole si adoperano per caricare le ultime cose in macchina o sul furgone, oppure per portare via gli ultimi averi, chiusi in valigie gonfie di oggetti e ricordi.