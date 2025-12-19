La vigilia rossoblù | Lucumi ci prova Italiano | Felici di essere qui Cresciuti tanto

La vigilia rossoblù si anima tra speranze e determinazione. Lucumi tenta il colpo, mentre Italiano esprime soddisfazione e orgoglio per il percorso fatto. Gli outsider si fanno avanti, consapevoli del loro ruolo, ma anche dei progressi conseguiti nelle ultime stagioni, consolidando una presenza importante nel calcio italiano. Una notte di attesa e di emozioni che anticipa una sfida fondamentale per il futuro del team.

L’orgoglio degli outsider. Ma anche la consapevolezza di chi, nelle ultime tre stagioni, si è sistemato in pianta stabile nei piani alti del calcio italiano. Vincenzo Italiano gonfia il petto d’orgoglio e non si sogna nemmeno di far passare l’idea che stanotte il suo Bologna non abbia nulla da perdere: "Come dico spesso ai ragazzi c’è sempre qualcosa da dimostrare e qualcosina da perdere.". Lorenzo De Silvestri, che a 37 anni è il veterano, l’anima del gruppo e il difensore tuttofare, specie in questi tempi di emergenza difensiva, dice altro: "Siamo partiti dal basso e ora ci stiamo facendo conoscere da tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

