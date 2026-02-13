Il 4 febbraio, un uomo ha acquistato un biglietto della lotteria da 5 euro in un punto vendita di Montepaschi e ha vinto 30mila euro, facendo scoppiare la sorpresa tra i clienti della zona.

Potrebbe essere uno studente o una badante. Un extracomunitario oppure un montepaschino. Un impiegato o una commerciante. Un turista, qualcuno di passaggio. "Noi non sappiamo niente riguardo all’identità perché in caso di vincite di questo rilievo il fortunato si presenta direttamente in banca", spiega Simona Campobasso, titolare della Tabaccheria in Banchi di sopra a Siena. Dove uno dei tanti giocatori che ogni giorno si fermano qui per ’grattare’ un biglietto sperando di essere baciato dalla dea bendata, ha messo a segno un colpo da ben 30mila euro. Come conferma anche il cartello sulla porta d’ingresso del negozio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Gratta’ biglietto da 5 euro. Ne vince 30mila: "Successo il 4 febbraio"

Un fortunato giocatore di Siena ha appena portato a casa 30 mila euro con un biglietto della serie “SuperNumerissimi”.

