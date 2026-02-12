Gratta e vince 30mila euro colpo fortunato a Siena

Un fortunato giocatore di Siena ha appena portato a casa 30 mila euro con un biglietto della serie “SuperNumerissimi”. È successo stamattina, quando ha grattato il suo biglietto e ha scoperto di aver vinto. La vincita si aggiunge alle tante già registrate in Toscana, ma questa volta il premio è stato davvero notevole. La persona ancora non si è fatta conoscere, ma il colpo ha fatto il giro dei negozi di tabacchi della città.

Siena, 12 febbraio 2026 – Ancora un colpo vincente in Toscana al Gratta e Vinci, stavolta con un tagliando della serie “SuperNumerissimi”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Siena è stato centrato un colpo da 30mila euro in una ricevitoria in Banchi di Sopra. I giochi si confermano in una fase di stabilità in Toscana: i dati 2024 elaborati da Agipronews hanno confermato una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di 1 miliardo nei punti vendita, come nel 2023. In leggera crescita sono invece le lotterie istantanee (193 milioni +5,4% rispetto ai dodici mesi precedenti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

