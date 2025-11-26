Camper abbandonato sul Gran Sasso cresce il mistero

Lidentita.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giorni un Camper abbandonato preoccupa soccorritori, forze dell’ordine e operatori turistici del Gran Sasso. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

camper abbandonato sul gran sasso cresce il mistero

© Lidentita.it - Camper abbandonato sul Gran Sasso, cresce il mistero

Altre letture consigliate

camper abbandonato gran sassoIl giallo del camper abbandonato sul Gran Sasso: si cerca un 44enne - Il giallo del camper abbandonato sul Gran Sasso: si cerca un 44enne polacco che avrebbe lasciato il mezzo a Campo Imperatore. Segnala msn.com

camper abbandonato gran sassoIl mistero del camper abbandonato nella neve sul Gran Sasso: si cerca il conducente 44enne sparito da giorni - Si cerca l'automobilista 44enne di nazionalità polacca che il 19 novembre ha abbandonato il suo camper a Campo Imperatore, sul Gran Sasso ... Riporta fanpage.it

camper abbandonato gran sassoCamper abbandonato da giorni nella neve sul Gran Sasso: si cerca un 44enne - Non sono solo vento e nebbia a rendere difficile inquadrare cosa succede sul Gran Sasso in queste ore: mentre condizioni di meteo avverse riducono la visibilità a Campo Imperatore, nel piazzale da alc ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Camper Abbandonato Gran Sasso