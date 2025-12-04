Terminull Brigade arriva gratis su PlayStation 5 e Xbox Series

Level Infinite e lo sviluppatore Pew Pew Games hanno annunciato che Terminull Brigade, l’action roguelike cooperativo ambientato in mondi digitali futuristici, sarà disponibile gratuitamente su PlayStation 5 e Xbox Series a partire dal 7 dicembre alle ore 18.00 PT, corrispondenti alle 21.00 ET. Il gioco ha debuttato il 29 luglio su Steam ed Epic Games Store, per poi approdare anche su Microsoft Store il 25 settembre, costruendo nell’arco di pochi mesi una community sempre più attiva. La pubblicazione su console rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita del titolo, che continua ad attirare giocatori grazie al suo ritmo serrato, alla progressione roguelike e alla cooperativa online basata sulla complementarità dei personaggi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Terminull Brigade arriva gratis su PlayStation 5 e Xbox Series

