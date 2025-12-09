Rune Factory: Guardians of Azuma arriva su PlayStation 5 e Xbox Series il 13 febbraio 2026, ampliando l’esperienza su console di nuova generazione. Dopo il debutto su Switch 2, Nintendo Switch e PC Steam, il titolo continua a espandersi, portando il suo mondo fantasy su nuove piattaforme.

Marvelous USA, Marvelous Europe e Marvelous hanno confermato che Rune Factory: Guardians of Azuma approderà su PlayStation 5 e Xbox Series il 13 febbraio 2026, espandendo ufficialmente la sua avventura fantasy sulle console di nuova generazione dopo il debutto su Switch 2, Nintendo Switch e PC Steam lo scorso 5 giugno. La serie, nota per il suo mix tra ruolismo, vita di villaggio e agricoltura, continua a rafforzarsi con il capitolo più ambizioso di sempre, grazie a un mondo completamente reinventato e a meccaniche più dinamiche. Il lancio su PS5 e Xbox Series offrirà più edizioni pensate per giocatori e collezionisti: Edizione fisica PS5 Standard Edition – 59,99 euro Disponibile anche in Europa, include una copia del gioco in formato fisico. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net