Google photos trucchi per trovare e modificare facilmente le foto

Google Photos lancia Ask Photos, una funzione che permette di trovare e modificare le foto usando semplici comandi vocali o testuali. Basta parlare o digitare per cercare immagini specifiche o applicare ritocchi senza aprire manualmente le opzioni. La novità punta a rendere più facile e veloce la gestione delle foto, anche per chi ha poca dimestichezza con le funzioni avanzate dell’app.

Questo testo propone una rassegna sintetica e mirata di Ask Photos, la funzionalità di Google Photos che permette di controllare gli strumenti di ritocco tramite comandi in linguaggio naturale. Si delineano le possibilità, le condizioni d'uso e la tracciabilità delle modifiche, offrendo una visione chiara e professionale delle potenzialità disponibili. ask photos: editing tramite prompt in google photos. Con Ask Photos si rende accessibile l'intero arsenale di strumenti di editing di Google Photos attraverso richieste semplici. Il nuovo editor espone sia le funzioni classiche sia strumenti generativi alimentati dall'intelligenza artificiale, consentendo interventi rapidi e intuitivi.

