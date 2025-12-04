Total War il nuovo capitolo verrà annunciato ai The Game Awards 2025 ed uscirà anche su PlayStation e Xbox

Il mondo di Total War si prepara a un capitolo decisivo: durante il livestream dedicato ai 25 anni della celebre serie strategica, Creative Assembly e SEGA hanno annunciato che il prossimo titolo principale verrà svelato ufficialmente ai The Game Awards 2025, in programma l' 11 dicembre. La notizia arriva a pochi istanti dall'annuncio di Total War: Medieval 3, già mostrato con un primo trailer, a conferma di una fase ricca di sviluppi per il franchise. Anche se i dettagli rimangono scarsi, gli sviluppatori parlano di un progetto estremamente ambizioso, di cui sarà mostrato il trailer di debutto proprio durante l'evento condotto da Geoff Keighley.

