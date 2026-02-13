Gnassi nominato commissario Dovrà salvare il Pd di Fermo

Andrea Gnassi è stato nominato commissario del Pd di Fermo, una decisione presa direttamente da Elly Schlein dopo le recenti dimissioni di alcuni membri e la divisione tra le correnti. La nomina, annunciata ieri, mira a riportare ordine e unità nel partito locale, che da mesi fatica a trovare una stabilità. L’obiettivo di Gnassi sarà quello di rimettere in sesto il partito, coinvolgendo i vari gruppi e cercando di ricostruire un fronte compatto in vista delle prossime elezioni. La scelta di Schlein sottolinea l’urgenza di un intervento deciso per evitare ulteriori fratture.

La chiamata è arrivata direttamente da Elly Schlein. La segretaria nazionale dem ha affidato ad Andrea Gnassi il compito di ricostruire il Pd di Fermo, lacerato dalle dimissioni e dalla spaccatura tra le correnti, e l'ha nominato nuovo commissario provinciale del partito. L'incarico è stato ufficializzato ieri, con il via libera della commissione nazionale di garanzia. Il deputato ed ex sindaco di Rimini dovrà occuparsi di riorganizzare il Pd di Fermo. Dovrà farlo più in fretta possibile, visto che la città tornerà al voto in primavera per le elezioni comuniali. La nomina di Gnassi arriva in seguito alle dimissioni del segretario provinciale del Pd di Fano Luca Piermartiri.