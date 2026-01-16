Sfiducia a Palumbo | nominato il commissario prefettizio

È stato nominato un commissario prefettizio per il Comune di Pignataro Maggiore, che assumerà la gestione amministrativa in attesa delle prossime elezioni comunali. Questa decisione segue la sfiducia espressa nei confronti del sindaco Giovan Giuseppe Palumbo, in carica da circa otto mesi. La misura mira a garantire la continuità amministrativa e il rispetto delle procedure istituzionali nel periodo di transizione.

Nominato il commissario prefettizio che dovrà guidare il Comune di Pignataro Maggiore fino alle prossime elezioni comunali dopo la sfiducia al sindaco Giovan Giuseppe Palumbo, in carica da appena 8 mesi. La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha formulato al Ministero dell’Interno proposta di scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore, a seguito delle dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei consiglieri e, nel contempo, è stata disposta la sospensione dell’organo consiliare, con la nomina contestuale del viceprefetto Savina Macchiarella come commissario prefettizio incaricato della provvisoria gestione dell’Ente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

