Nuova avventura per l' ex sindaco di Rimini nominato dal Pd commissario per la provincia di Fermo

L'ex sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, torna al centro della politica. Questa volta il Partito Democratico lo ha scelto come commissario per la provincia di Fermo, dopo settimane di incertezza nella federazione locale. La decisione di Schlein punta a riportare ordine e a rafforzare il partito nella zona, affidando a Gnassi il compito di rimettere in sesto la situazione.

Tutte le funzioni vengono assunte dal commissario onorevole Andrea Gnassi. A lui il compito di far ripartire l'attività politicoorganizzativa della federazione "A seguito della situazione determinatasi nella Federazione di Fermo, rimasta ormai da troppe settimane senza guida politica, la segretaria Elly Schlein ha deciso di nominare l'onorevole Andrea Gnassi commissario della federazione Pd di Fermo. Così in una nota il Partito democratico. "Con l'acquisizione del parere favorevole della commissione Nazionale di Garanzia espresso questa mattina, gli organismi provinciali della federazione Pd di Fermo sono disciolti e tutte le funzioni assunte dal commissario onorevole Andrea Gnassi.

Il Comune di Sorano ha attraversato una fase di instabilità politica, culminata con lo scioglimento del consiglio comunale.

Il consiglio comunale di Portico di Caserta si appresta allo scioglimento, dopo le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri.

