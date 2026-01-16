Iran Usa spostano portaerei USS Lincoln in Medioriente

Gli Stati Uniti hanno deciso di spostare la portaerei USS Lincoln nel Mediterraneo, lasciando temporaneamente da parte l’azione militare contro l’Iran. La mossa si accompagna all’annuncio di nuove sanzioni, supportate anche dall’Unione Europea. Questa fase di mobilitazione strategica riflette l’attenzione internazionale sulla stabilità nella regione e sulla crescente tensione tra le parti coinvolte.

Gli Stati Uniti congelano per ora l'azione militare contro l'Iran, ma spostano la portaerei USS Lincoln dal Mar Cinese Meridionale al Medioriente e annunciano nuove sanzioni, sostenute anche dall'Unione europea. Donald Trump afferma di aver "salvato molte vite" grazie alla minaccia di un attacco, ma promette gravi conseguenze se le uccisioni continueranno. L'Iran replica che difenderà con forza il proprio territorio e accusa Washington e Israele di essere responsabili del sangue versato nel Paese. Al Consiglio di Sicurezza dell'Onu gli Stati Uniti ribadiscono il sostegno ai manifestanti iraniani, mentre Teheran denuncia tentativi di destabilizzazione e violazioni del diritto internazionale.

Gli Usa spostano la portaerei Lincoln dal Mar Cinese al Medio Oriente - Il premier israeliano gli avrebbe chiesto di rinviare l'attacco Teheran ha avvertito che l'esercito americano e Israele ... corriere.it

Iran, Usa spostano portaerei USS Lincoln in Medioriente - Gli Stati Uniti congelano per ora l’azione militare contro l’Iran, ma spostano la portaerei USS Lincoln dal Mar Cinese Meridionale al Medioriente e annunciano nuove sanzioni, sostenute anche ... stream24.ilsole24ore.com

Gli Stati Uniti spostano la USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale al Medio Oriente

